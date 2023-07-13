Врач: общий анализ крови не поможет установить причину ожирения

Похудение — сложный процесс, как физиологически, так и психологически. Человек должен переломить себя, подавить своё желание есть, перебороть лень. За достижением хоть какого-то результата, люди обращаются к врачам и диетологам. А те назначают десятки анализов, которые вообще не имеют отношения к оценке причин увеличения веса.

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О том, какие анализы не помогут похудеть, «Секрету» рассказала кандидат медицинских наук, спортивный врач, эксперт по здоровью и красоте Александра Чистякова.

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Анализы при лишнем весе

Врачи и диетологи очень часто обращаются к анализам, которые устанавливают общее состояние организма в данный момент. Проблема в том, что львиную долю в наборе веса играет именно образ жизни, оценить который исследованиями почти невозможно.

«Анализы, так же как и осмотры врачей-специалистов, важный этап, необходимый перед началом диеты. В большинстве случаев анализ крови может помочь исключить органические причины повышенного веса и заподозрить острые или хронические заболевания, которые могли стать причиной. При этом весь список анализов, который чаще всего рекомендуют специалисты, включает исследования на показатели, как связанные с повышением веса непосредственно, так и устанавливающее общее состояние организма на текущий момент», — говорит Александра Чистякова.

Яркий пример — ожирение в результате постоянного поедания фастфуда. Вес из-за подобного образа жизни набирается очень быстро, буквально по несколько килограммов в неделю. А вот на здоровье это сказывается постепенно, первые серьёзные осложнения могут проявиться через несколько лет. В итоге специалист получит «нормальные» анализы. Хотя и пациент, и врач должны понимать, что с весом явно есть проблемы.

Другая проблема — отсутствие данных о генах, влияющих на ожирение.

«На сегодня есть данные об изменениях в генах, связанных с гормоном лептином и некоторых других, не так широко известных. Чаще всего, помимо ожирения, эти генные мутации связаны с развитием диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Отсюда следует сделать вывод, что опираться на генетические исследования при похудении как на основной вид исследования точно не стоит», — рассказала «Секрету» врач.

Так какие же анализы никак не влияют на снижение веса? Вот они.

Общий анализ крови

Для многих врачей и диетологов кровь — это единый измеритель для всего организма. По их мнению, исследование эритроцитов и их показателей достоверно отображает общее состояние здоровья человека. К сожалению, на практике это работает по-другому.

«Общий анализ крови показывает физическое "состояние" элементов крови, что позволяет только заподозрить какие-то изменения в организме, например признаки общего воспаления, интоксикации, аутоиммунные или онкологические заболевания; оценить состояние кроветворных органов», — рассказала Чистякова.

Холестерин

Холестерин, или липидный профиль, — это часть биохимического анализа крови, которая по старинке назначается для оценки проходимости сосудистого русла и атеросклероза, но никак не связана с причинами повышенного веса.

«Повышенные липопротеины низкой и очень низкой плотности могут говорить в части случаев о неправильном питании, но также на сегодня уже хорошо изучено, что повышенный холестерин не является причиной атеросклероза, более того, очень часто повышенные липопротеиды — генетическая особенность», — поделилась Чистякова.

Ферритин, В12 и фолиевая кислота

Ферритин, витамин В12 и фолиевая кислота — анализ на содержание этих веществ в крови помогает исключить анемию и дефицит кислорода в тканях. Недостаток кислорода в тканях может провоцировать тягу к простым углеводам (сладкому, выпечке, фастфуду) как к источнику быстрой энергии. Но это связь настолько косвенная, что говорить о том, что результаты анализа могут рассказать о причинах лишнего веса, не приходится.

Мочевая кислота в крови

Мочевая кислота в крови — это исследование помогает заподозрить подагру или подагрический артрит и начать своевременную терапию.

«Болезнь королей» за исключением редких случаев связана с гедонистическим образом жизни и, как следствие, повышенным весом. «Назначение анализа мочевой кислоты крови никак не поможет оценить причину набора веса, так как ожирение и подагра лишь ассоциированные заболевания, но никак не следствие друг друга», — объяснила врач.

Электролитный состав крови Калий, натрий, хлор и магний необходимы для обеспечения электрического потенциала клетки и перемещения жидкости из внеклеточной среды внутрь клетки и обратно. Как правило, изменения в электролитах связаны с сильным отравлением, обезвоживанием, приёмом мочегонных средств и расстройством пищевого поведения.

Данный анализ помогает оценить дисбаланс электролитов, но причины повышенного веса он установить не поможет.

На что обращать внимание при похудении

Важнейший фактор контроля веса — состояние гормонального фона. Александра Чистякова рекомендует наблюдать за следующими показателями: