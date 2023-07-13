Онколог рассказал об опыте помощи пациентам в отказе от курения

Стандартные антитабачные меры, такие, как запрет на курение в общественных местах и рост цен на сигареты, которые многие страны по рекомендации ВОЗ предприняли за последние 20 лет, сработали хуже, чем ожидалось, особенно среди курильщиков с длительным стажем. Об этом сообщил известный французский онколог, профессор Университета Пьера и Мария Кюри Давид Хаят, выступая на Петербургском международном онкологическом форуме. Более того, 60% людей продолжают курить даже после постановки онкологического диагноза, - подчеркнул профессор Хаят. Поэтому многие медики считают, что необходимо использовать и другие способы борьбы с табачной зависимостью, в том числе основанные на стратегии по уменьшению вредного воздействия.

© Российская газета

Первый национальный план по борьбе и профилактике раковых заболеваний был принят во Франции по инициативе бывшего президента Жака Ширака в 2003 году и действовал до 2007 года. Как рассказал профессор Хаят, он отвечал за план борьбы с онкологическими заболеваниями, и ключевое место в этом плане отводилось снижению уровня табакокурения в стране.

Видео дня

Для этого во Франции, как и в большинстве других европейских стран и также в России были приняты стандартные меры, одобренные ВОЗ: увеличение стоимости пачки сигарет (с 3 до 5 евро), закон о запрете курения в общественных местах.

"В результате количество курильщиков действительно снизилось на 1,8 миллиона человек. Но этих мер было недостаточно. К сожалению, через несколько лет многие вернулись к курению сигарет", - заявил профессор Хаят.

Расстаться с многолетней зависимостью от курения сложно: 64% курильщиков, даже получив неутешительный онкодиагноз, продолжают курить.

"Данные ВОЗ показывают, что в мире курит порядка 1 миллиарда человек. При этом у каждого восьмого из них развивается рак легких. В числовом выражении это означает до 80 миллионов случаев рака легких. И большинство из этих людей, к сожалению, погибнет, - подчеркнул Давид Хаят. - Если мы хотим найти действенный способ борьбы с табакокурением, вместо того чтобы требовать от пациентов бросить курить, нам нужно искать альтернативы".

В медицинском сообществе сейчас активно обсуждается один из возможных альтернативных вариантов: это так называемая "концепция снижения вреда", которая предполагает перевод пациентов с более опасных продуктов - сигарет - на менее вредные способы доставки никотина.

"Таким образом, с одной стороны, мы пытаемся убедить людей отказаться от опасного для их здоровья поведения, а с другой стороны - стараемся по крайней мере минимизировать его последствия, - пояснил профессор Хаят. - Люди курят ради дозы никотина, именно он вызывает привыкание, но не вызывает рак, потому что не является канцерогеном. Умирают не от никотина, а от продуктов горения табака".

Именно поэтому в качестве помощи курильщикам предлагают использовать бездымные способы получения никотина в виде продуктов, где отсутствует горение.

Как объяснил профессор, во время курения сигарет канцерогены начинают выделяться при нагревании табачного листа до температуры выше 350 градусов. В то же время для продуктов, в которых отсутствует горение (жевательный табак, системы нагревания и электронные сигареты) по объединенному показателю риска нанесения ущерба здоровью составляют 2-5% от такого же показателя для сигарет. Поэтому во многих странах - Франции, Великобритании, Японии сейчас происходит рост продаж бездымных продуктов, а сигарет продается меньше.