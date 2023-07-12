Как оказать первую помощь при тепловом ударе

На Южном Урале столбики термометров на этой неделе поднимались до +38 градусов. Врачи Челябинской области рассказали, как правильно оказать первую помощь при тепловом или солнечном ударе.

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«Медицинская помощь нужна в случае тяжелых солнечных или тепловых ударов, так как медики смогут предотвратить возможность инфаркта, инсульта и других серьезных последствий перегрева», – рассказал фельдшер станции СМП Районной больницы города Чебаркуль Эдуард Юнусов.

Пока бригада скорой помощи в пути, медики рекомендуют следовать правилам, которые могут спасти жизнь вашим родственникам или случайным прохожим.

При первых признаках теплового удара необходимо перенести человека в тень или прохладное помещение. Далее следует снять одежду и ослабить ремень.

Пострадавшему нужно принять горизонтальное положение, а голову приподнять. На лоб приложить холодный компресс, а тело обтереть прохладной водой, начиная с области сердца, или обернуть влажной простыней.

Если человек находится в сознании, напоить прохладной водой.