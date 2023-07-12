Почему после купания болят уши

Это воспаление наружного слухового прохода. Оно начинается со стойкой заложенности уха.

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А дальше есть два варианта развития событий. Либо заболевание пройдёт в лёгкой форме — вылечите и забудете. Или же в тяжёлой — скорее всего, придётся полежать в больнице. В этом случае ещё и возможны осложнения — ими уже занимаются хирурги.

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Наружный отит

Как возникает наружный отит, объяснила врач-оториноларинголог петербургской клиники «Мой медицинский центр» Алина Чернова.

Наружный слуховой проход — идеальное место для развития воспаления. Почему? Там тепло и очень тонкая кожа, плюс может вредить и сам человек — если регулярно чистит уши ватными палочками (это травмирует кожу). В итоге при попадании грязной воды начинается воспаление.

Печально то, что в самом начале заболевания люди пытаются убрать заложенность уха всё теми же ватными палочками. Соответственно, коже слухового прохода достаётся ещё больше.

А через несколько часов уже развивается болевой симптом: ухо болит при надавливании на ушную раковину, и постепенно боль нарастает. Плюс может подняться температура.

Лечить себя самостоятельно врач не рекомендует — если заложенность не прошла за несколько часов, идите к лору.

Дома можно лишь просушить сухой салфеткой ушную раковину и вход в слуховой проход.

Шум в ушах: причины

Основная причина шума в ушах — неинфекционное заболевание уха. Это может быть нейросенсорная тугоухость, кохлеарный неврит или сенсоневральная тугоухость. При них у человека и снижается слух, и появляется шум, объясняет врач-оториноларинголог Наталия Сергеева.

Сопутствующие симптомы: головокружение и развитие тугоухости.

Группы риска:

пожилые люди;

те, у кого есть проблемы с кровообращением;

люди с атеросклерозом;

работники шумных производств;

те, кто постоянно слышит громкие звуки.

Профилактика: пользоваться защитными спреями для ушей и контролировать уровень сахара и холестерина в крови.

Как правильно чистить уши

Главное правило — освежить можно только наружную часть. Чистить ухо внутри ватной палочкой лор многопрофильной клиники «БалтМед» Александра Найдёнова категорически не рекомендует .

Достаточно помыть в душе ушную раковину и вытереть её сухим полотенцем. Не исключено, что после водных процедур останется ощущение, что внутри уха вода. Чтобы избавиться от него, нужно поднять ухо за кончик и отвести его назад, наклонив голову. Так слуховой проход выровняется, а вода вытечет.