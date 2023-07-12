Врач развеял мифы об опасности воды в пластиковых бутылках

Во многих регионах России сейчас стоит аномальная жара. В такую погоду необходимо поддерживать питьевой режим. Терапевт Лев Авербах рассказал, какую воду лучше всего пить в жару и насколько опасна вода в пластиковой бутылке.

«Воду можно пить из пластиковой бутылки. Если пластик пищевой – он для одноразового употребления, его не рекомендуется заправлять заново», – отметил врач.

По словам Авербаха, бутылку с водой стоит носить в сумке, чтобы она не нагревалась. Лучше пить охлажденную и бутилированную воду. Однако также можно пить и просто кипяченую воду. Р