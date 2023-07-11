Диетолог развеяла миф о «газировках-жиросжигателях»
Среди россиян набирают популярность "жиросжигающие" газировки. Однако, по мнению врача-диетолога Натальи Павлюк, которое она озвучила в эфире "Радио 1", этот напиток не приведет к ожидаемому результату, а принесет только вред.
"В любом случае это вредно, но вопрос в том насколько вредно. Наиболее опасно — это газировка с сахаром, наименее — газировка, в составе которой его нет. Но, такие напитки все равно не приносят пользы, так как сахарозаменители влияют на здоровье другими способами. В связи с тем, что у напитка все равно есть сладкий вкус, организм будет реагировать так, как будто вы съели сладость", — объяснила Павлюк.
Она добавила, что злоупотребление газировкой может привести к лишнему весу и целлюлиту. Кроме того, по ее словам, могут развиться остеопороз, хрупкость костей и кариес.