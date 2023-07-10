Врач назвал упражнения для продления молодости

Мосли заявил, что желающие оставаться в тонусе должны проводить тренировки с утяжелителями. В результате за 12 недель мышечная масса увеличится на десять процентов. Кроме того, у человека будут лучше работать когнитивные функции. Также такие тренировки способствуют снижению риска развития онкологических заболеваний.