Врач назвал упражнения для продления молодости
Врач-диетолог Майкл Мосли назвал упражнения для продления молодости. Его слова приводит Express.
Мосли заявил, что желающие оставаться в тонусе должны проводить тренировки с утяжелителями. В результате за 12 недель мышечная масса увеличится на десять процентов. Кроме того, у человека будут лучше работать когнитивные функции. Также такие тренировки способствуют снижению риска развития онкологических заболеваний.
Еще одним преимуществом тренировок с утяжелителями врач назвал улучшение качества сна. Также Мосли посчитал, что такие упражнения помогут с потерей веса, особенно в области живота. По его мнению, ежедневные силовые тренировки лучше сжигают жир на животе, чем кардио.
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