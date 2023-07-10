Как пережить жару и не угодить в больницу: 3 действенных совета

Главврач челябинской детской городской больницы №8 Антон Рыжий рассказал, что нужно делать, чтобы перенести жаркие дни без вреда для организма. Сегодня в Челябинске температура поднимется до 36-37 градусов тепла, а завтра, по словам метеорологов, аж до 38 градусов. «Хорошие новости» узнали, как справиться с жарой.

© Хорошие новости

1. Всегда носить с собой бутылку воду с лимоном

Видео дня

«Пить больше воды» — кажется, весьма банальный и очевидный совет, но есть несколько нюансов. Многие не отслеживают количество выпитых стаканов воды, и здесь поможет бутылка, которая всегда при себе. Некоторые люди в принципе редко пьют воду, потому что предпочитают другие напитки. Однако сладкие газировки, соки, даже кофе и черный чай не способствуют выводу жидкости из организма, а напротив, задерживают ее. Антон Рыжий рекомендует: добавьте в воду дольки лимона и, если совсем сложно без сладких напитков, маленькую таблетку сахарозаменителя. Кстати, если забывать пить воду в жару, это грозит осложнением сердечно-сосудистых заболеваний.

— Наша кровь состоит в основном из воды. Если мы мало ее употребляем, кровь сгущается, нарушается проницаемость сосудов и перенос питательных веществ, — пояснил главврач челябинской детской городской больницы №8 Антон Рыжий.

2. Надевать легкую одежду и панамки

Тепловой удар грозит в первую очередь тем, у кого нарушена работа сосудов, а также пожилым людям и детям – у них еще несовершенная терморегуляция. Поэтому, если вы никогда не слышали от врачей слов «ваша сердечно-сосудистая система работает просто идеально», не забывайте про кепки и панамки.

Одежда должна быть легкой, свободной, из натуральной ткани (лен, хлопок) и с хорошим воздухообменом. По словам врача, все остальное — вроде цвета одежды — уже не столь важно.

3. Не злоупотреблять кондиционером

Прийти с самого солнцепека и включить кондиционер на полную мощность – звучит заманчиво, но так делать не стоит.

— Надо включить минимальный режим обдува. Во многих кондиционерах есть режим «ночь», когда он мягко и плавно охлаждает — это идеальный вариант, — объяснил Антон Рыжий.