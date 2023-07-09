Ученые назвали самый эффективный вид тренировок для укрепления мышц
Все виды силовых тренировок с весами развивают силы и мышцы, при этом детали не имеют большого значения. О работе специалистов Университета Макмастера пишет British Journal of Sports Medicine. Они проанализировали данные 192 высококачественных исследовательских работ, в которых в сумме участвовали более пяти тысяч здоровых человек, в том числе женщин.
Выяснилось, что все формы силовых тренировок приводили к увеличению массы и силы мышц, в том числе упражнения с собственным весом. Еще ученые рассмотрели три главные переменные силовых тренировок: размер весов, количество подходов и частоту занятий в неделю. Как и предполагалось, для роста мышц наиболее эффективным оказалось поднятие более легких весов до изнеможения. Число повторов одного упражнения при этом может доходить до 20-30.
Для повышения мышечной силы наиболее эффективны были большие веса и небольшое количество повторений. Однако в целом любые программы тренировок, в том числе и простые, были чрезвычайно эффективны, а детали были менее важны.