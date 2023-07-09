Как быстро избавиться от запаха перегара

Запах алкоголя изо рта после бурной вечеринки может стать серьезной проблемой и вызвать дискомфорт не только у самого человека, но и у окружающих. Однако еще большая проблема — запах перегара, который не получится убрать, просто почистив зубы. «Лента.ру» рассказывает, из-за чего возникает запах перегара, а также публикует список советов, которые помогут победить этот не самый приятный аромат, если нет времени ждать, пока он исчезнет самостоятельно.

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Из-за чего возникает запах перегара?

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Причина стойкого неприятного запаха изо рта — уксусный альдегид. Это вещество, которое образуется в результате распада этанола, содержащегося во всех спиртных напитках. Именно пары альдегида, которые выходят из легких, становятся источником резкого запаха перегара. Аромат возникает, когда выпитый алкоголь уже перерабатывает печень — это происходит примерно через 90 минут после того, как горячительные напитки попадают в организм.

В отличие от запаха алкоголя, который сохраняется ровно до тех пор, пока в полости рта есть остатки спиртного, перегар нельзя убрать так быстро. В беседе с «Лентой.ру» врач стоматолог-терапевт Екатерина Зубова объясняет: «Прежде всего, важно понимать, что перегар появляется в результате переработки организмом алкоголя. Это не запах самого алкоголя, а продукт его ферментации, который выделяется организмом через кожу, легкие, мочевыводящие пути». Чтобы неприятный аромат исчез, продукты распада этанола должны покинуть организм — для этого существует три способа.

Как остатки алкоголя выводится из организма?

через дыхание;

через пот;

через мочу.

Именно поэтому запах перегара может остаться после чистки зубов — он будет полностью нейтрализован только тогда, когда все спиртное расщепится и выйдет из организма человека.

до 3 дней может держаться запах перегара

Шесть советов, которые помогут убрать запах перегара

Мгновенно убрать неприятный аромат не получится, однако существуют способы, которые ускорят выведение из организма продуктов распада этанола, а также помогут сделать запах перегара изо рта не таким заметным.

Что сделать, чтобы избавиться от перегара и запаха алкоголя?

Пропотеть

Один из способов выведения альдегида из организма — через пот. С утра стоит в первую очередь принять душ, чтобы смыть с себя неприятный запах и ускорить выведение токсинов из организма.

Чтобы альдегид быстрее вышел из организма, можно спровоцировать потоотделение. В этом помогут активные физические упражнения (если нет похмелья), контрастный душ или поход в баню

Обратите внимание, что в баню не следует идти людям с проблемами сердечно-сосудистой системы и повышенным давлением. Этот способ стоит использовать только в случае, если человек не чувствует симптомов похмелья.

Почистить зубы

Тщательно чистите зубы после употребления алкоголя, используя зубную пасту с мятным или другим освежающим вкусом. Стоматолог Екатерина Зубова обращает внимание, что гигиена полости рта поможет лишь не усугубить ситуацию, но не сможет мгновенно избавить от перегара.

"Правильная гигиена лишь частично поможет замаскировать запах, но не устранит его причину"

Эксперт рассказывает, что в таком случае нужно использовать классический метод чистки зубов. «Если вы пользуетесь простой щеткой, следует выполнять выметающие движения от десны к режущему краю зуба до тех пор, пока не почувствуете, что ваши зубы стали идеально гладкими. Пилящие движения исключены. Они малоэффективны и, помимо травмы, могут вызвать лишь проблемы с деснами и излишнюю стираемость эмали», — объясняет Зубова.

Специалист советует тщательно очищать язык, так как на его поверхности могут задерживаться остатки еды и алкоголя, а также бактерии, вызывающие неприятный запах. Чтобы очистить язык, используйте специальные щеточки или заднюю часть зубной щетки.

"Скребок для языка станет отличным дополнением для вашей гигиены. И поможет минимизировать количество патогенной микрофлоры в полости рта"

Не забывайте использовать зубную нить для удаления остатков пищи и бактерий из межзубных промежутков. Специалист уверена: «Зубная нить должна стать для всех таким же важным атрибутом, как и щетка. Без нее невозможно тщательно прочистить межзубные промежутки».

Затем прополощите рот и горло: сначала водой, а потом ополаскивателем с антисептическими свойствами — это поможет замаскировать неприятный запах перегара.

"Чтобы минимизировать запах перегара, важно тщательно почистить зубы сразу после мероприятия и утром после завтрака"

Пить больше жидкости

Чтобы стимулировать работу почек и восстановить водно-солевой баланс, после бурного застолья пейте много жидкости, например, воду с лимоном. Чтобы избавиться от перегара, стоит употреблять и напитки с кофеином — за счет его мочегонного эффекта из организма быстрее выведутся токсины, которые вызывают неприятный запах. Выпить можно крепкий кофе, черный или зеленый чай.

Проветрить комнату

Для того чтобы этанол как можно быстрее окислился в печени, необходимо получить как можно больше кислорода. Выйдите на свежий воздух, а если такой возможности нет, откройте окна и проветрите помещение. Идеальный вариант — прогулка в лесу или парке, которая позволит парам альдегидов быстрее выйти из легких.

Принять средства от похмелья

Специальные средства от похмелья можно купить в аптеке. Они не только снимают такие симптомы, как тошнота и головная боль, но и помогают нейтрализовать запах алкоголя и продуктов его распада.

Какие аптечные средства помогут избавиться от запаха алкоголя и перегара?

Дринк OFF;

Антиполицай Вайт;

Алкоклин;

Янтарная кислота;

Гутен Морген;

Алка-Зельтцер.

Замаскировать запах

«Жевательная резинка поможет лишь частично замаскировать неприятный запах, который исходит в данном случае в основном из легких как продукт ферментации алкоголя», — рассказывает стоматолог Екатерина Зубова. При этом жвачка стимулирует выработку слюны, которая помогает устранить неприятный аромат, и освежает полость рта. Мятные леденцы также могут быть полезны, однако их эффект будет не слишком долгим. Иногда для того, чтобы перебить запах перегара, используют духи.

Не стоит пытаться замаскировать запах перегара с помощью сигарет — после курения он станет только сильнее

Какие народные средства могут помочь устранить запах перегара?

1. Лавровый лист. Пожуйте сухие лавровые листья в течение нескольких минут. Этот способ поможет замаскировать запах перегара примерно на полчаса.

2. Кофейные зерна. Для того чтобы на время избавиться от запаха перегара, можно пожевать не заваренные кофейные зерна. Предварительно измельчите их, чтобы не нанести вред зубам.

3. Петрушка или кинза. Листья петрушки или кинзы помогут скрыть запах перегара. Употребить в пищу можно как зеленую часть растения, так и его корни.

4. Оливковое масло. Выпейте одну столовую ложку оливкового масла — эффект от этого средства будет длиться около 40-50 минут.

5. Коричные палочки и гвоздика. Эти пряности с сильным ароматом помогут перебить запах перегара. Пожуйте палочку корицы или немолотую гвоздику на протяжении нескольких минут — неприятный запах на время отступит. Дополнительно усилить эффект можно, если добавить к пряностям листья свежей мяты.

6. Горький шоколад. Съешьте несколько кусочков темного шоколада, чтобы перекрыть запах перегара на 20 минут. Обратите внимание, что стоит выбрать именно горький шоколад с высоким процентом какао — молочные плитки не принесут должного эффекта.

7. Облепиха. Сама по себе облепиха не обладает ярко выраженным ароматом, однако она способна перебить запах перегара. Чтобы скрыть неприятный аромат, ешьте по три-пять свежих или замороженных ягод каждые полчаса. Протертую облепиху можно добавить в чай — такой напиток тоже поможет решить проблему с перегаром.

Продукты, помогающие нейтрализовать запах алкоголя и перегара: