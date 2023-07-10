Исследователи развеяли миф о вреде бега для коленей

До сих пор избегаете беговых тренировок из-за возможных впоследствии проблем с коленями? Тренер Джозеф Лайтфут призывает отказаться от предрассудков. Последние исследования доказывают: марафонцы страдают артритом коленного сустава реже, чем люди с сидячим образом жизни.

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Бег создает правильное напряжение, которое только помогает улучшить состояние хрящей. Поэтому такая тренировка полезна, а не опасна. По статистике, бегуны реже болеют остеоартритом (воспаление синовиальной оболочки сустава, вследствие которого разрушаются хрящевая и костная ткани).

Травматизм коленей провоцирует не сам бег, а сопутствующие факторы: неправильная техника, неподходящая обувь, поверхность трассы. Это не повод отказываться от тренировки, считает Джозеф: