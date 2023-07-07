Невролог рассказал, как можно облегчить состояние в жаркую погоду
Врач-невролог, завкафедрой нервных болезней Сеченовского университета профессор Алексей Данилов рассказал, как можно облегчить состояние в жаркую погоду.
В жару лучше пить зелёные и травяные чаи, они снижают риск перегрева, сказал невролог в беседе с сайтом kp.ru.
Врач также рекомендует меньше пить напитки со льдом, они дают лишь временное облегчение. По мнению Данилова, больше подойдут напитки комнатной температуры.
В жаркую погоду врач советует употреблять лёгкую пищу: окрошку, овощные салаты, курицу. Жирных продуктов, на переваривание которых тратится много энергии, лучше избегать.
Тем, у кого в жаркую погоду появляется вялость и слабость, врач советует контрастный душ (сначала горячий, потом холодный) или умывание холодной водой.
Также невролог рекомендует с осторожностью пользоваться кондиционерами. По словам Данилова, в них редко меняют фильтры (картриджи), на которых скапливаются вирусы и микробы.