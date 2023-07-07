Почему кардио после силовой тренировки мешает мышцам расти

Если вы совмещаете разные виды нагрузки, то наверняка задавались вопросом, что лучше делать в первую очередь. Тревор Тим, тренер из Лос-Анджелеса и автор статей по фитнесу, настаивает: кардио должно завершать тренировку, а не наоборот.

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Дело в том, что упражнения на силу связаны с большим риском травматизма. При переходе к ним в конце тренировки увеличивается нагрузка на организм. Между тем усталость провоцирует травмы, поэтому перед силовым тренингом достаточно будет только размяться, чтобы разогреть мышцы.