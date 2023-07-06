Фитнес-тренер раскрыл главные правила сушки для похудения

Правильная сушка поможет быстро уменьшить процент жира в организме и сделать тело более рельефным, уверен фитнес-тренер, эксперт-методист и координатор направления групповых программ XFIT Руслан Панов. Главные правила этого способа похудения, в том числе пить больше воды и есть больше белка, он раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

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Сушка — это комплексный и весьма эффективный процесс, связанный с тренировками, питанием и восстановлением, взятый из практики подготовки профессиональных спортсменов, объяснил Панов. Ее суть состоит в быстром снижении объемов жировой ткани под кожей для придания телу мышечного рельефа.

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По словам Панова, вход в сушку лучше начинать с перестройки пищевых привычек. В частности, он дал такие советы:

Тренировки в подготовительный период могут быть средней интенсивности и разноплановыми, продолжил Панов. Это необходимо для активизации метаболизма и подготовки тела для работы в условиях недостатка энергии. Длительность этого периода — от двух до четырех недель.

Самым эффективным форматом для сушки обывателя Панов назвал интервальный тренинг, в котором в рамках одного занятия используются и силовые, и функциональные, и кардиоупражнения высокой интенсивности как с оборудованием, так и с весом собственного тела. За счет высокой интенсивности эффект жиросжигания начинается во время тренировки и продолжится еще два-три часа после нее. При этом нужно быть готовым к таким тренировкам четыре-пять раз в неделю на протяжении от одного до трех месяцев максимум.

Фитнес-тренер отметил, что после сушки из нее нужно мягко выйти. Для этого необходимо снизить интенсивность тренировок, не переходя на потребление жиров, добавлять углеводы в большем количестве (например, киноа, булгур). Тогда результат закрепится, а сожженный жир не вернется.

В заключение Панов предупредил, если у человека есть нарушения в работе гормональной системы, сушка ему не рекомендуется.