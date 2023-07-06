Чем опасны тепловой и солнечный удары и как от них спастись

Жара — обычное явление для российского лета, и многие жители страны от неё по-настоящему страдают. В большинстве случаев зной и духота лишь доставляют дискомфорт, но порой они могут обернуться вполне серьёзными последствиями для здоровья. К ним относятся тепловой удар и солнечный удар, которые нередко путают.

© Секрет Фирмы

Узнали у спасателей и медиков, каковы симптомы теплового удара, что делать в жару, если человеку стало плохо, и как не усугубить ситуацию.

Видео дня

Что такое тепловой удар

Тепловой удар — это нарушение терморегуляции организма (как человека, так и животного) из-за длительного воздействия высокой температуры окружающей среды — особенно в сочетании с высокой влажностью. Простыми словами, тепловой удар — это перегрев. Он может случиться как на фоне жаркой погоды на улице, так и в результате пребывания в помещении, где температура слишком высокая (например, в непроветриваемой маршрутке или душном офисе). Вот что в МЧС России по Свердловской области назвали признаками перегрева:

повышенную температуру тела;

головную боль;

тошноту и рвоту;

головокружение; слабость;

потерю сознания; судороги; учащённое сердцебиение;

учащённое поверхностное дыхание;

остановку дыхания и кровообращения в особо тяжёлых случаях.

Ещё один симптом — отсутствие пота. Он пропадает, так как у человека нарушается терморегуляция и организм уже не может сам вернуть нормальную температуру тела в 36,6 градуса.

Не стоит недооценивать серьёзность теплового удара — он вполне может обернуться летальным исходом. По данным МЧС России , от 20 до 30% тяжёлых случаев теплового удара приводят к гибели.

Что такое солнечный удар

Солнечный удар — подвид теплового удара. Его вызывает именно прямое солнечное излучение: сталкиваются с ним после долгого пребывания на улице в безоблачный день. Симптомы у него в принципе те же, что и у удара теплового.

«Нужно понимать, что солнечный удар получают на солнце, а тепловой может быть получен не только от солнца и жары, но и в бане, в душном помещении. Например, если у водолазов, которые занимаются дайвингом, неправильно подобран костюм, то они тоже могут получить тепловой удар», — рассказывает мастер-тренер Российского Красного Креста по первой помощи Анна Кинарова.

Чем опасны тепловой и солнечный удар

Если не оказать помощь сразу, то дальнейший перегрев человека приводит:

к быстрому поражению центральной нервной системы;

к цианозу лица — посинению из-за нехватки кислорода в крови;

к тяжёлой одышке;

к учащению пульса, который к тому же становится слабым; к неровному дыханию;

к судорогам мышц; к бреду и галлюцинациям.

Именно поэтому важно знать, как оказать первую помощь при тепловом и солнечном ударе.

Первая помощь при тепловом и солнечном ударе

Неважно, кому именно станет плохо — вам или другим людям. Алгоритм действий будет одинаковым. В первую очередь нужно уйти туда, где нет палящего солнца и изматывающей духоты, то есть прекратить воздействие тех факторов, из-за которых человеку плохо. Пострадавшему эксперты рекомендуют расстегнуть пуговицы, ослабить ремень и развязать галстук — они могут мешать доступу воздуха. Если это кажется необходимым, стоит снять лишнюю одежду — она дополнительно греет человека, а ему, наоборот, нужно слегка остудиться. Если под рукой окажется вентилятор, можно им воспользоваться и обдуть человека, которому стало плохо.

Также нужно попросить окружающих не стоять кольцом над пострадавшим — это тоже мешает доступу воздуха. В такой толпе человеку может стать только хуже. А ещё важно не давать человеку делать резких движений — это может усугубить его состояние.

Если человек столкнулся с тепловым ударом, обязательно нужно вызвать скорую помощь. Если у человека есть хронические заболевания, особенно сердечная недостаточность, он может перенести сердечный приступ. При тепловом ударе врачи скорой помощи всегда делают ЭКГ. Оставляют пострадавшего они только в том случае, когда понимают, что ему ничего не угрожает.

Что делать, если человек без сознания

Если человек уже потерял сознание, уложите его на бок. По возможности дайте ему подышать нашатырём, чтобы он пришёл в себя. Затем вызывайте скорую помощь.

Что делать, если сам падаешь в обморок

Обычно люди успевают понять, что сейчас свалятся в обморок. Этих секунд перед потерей сознания хватит на то, чтобы минимизировать ущерб. Другой вариант — сесть на стул или прилечь, если есть такая возможность.

Чего не нужно делать при тепловом и солнечном ударе

Особенно важно не допускать резкого охлаждения тела пострадавшего, подчеркнули в главке МЧС по Свердловской области. Поэтому не нужно укладывать его в ванну с холодной водой, ставить под ледяной душ и пытаться остудить человека каким-то другим способом. Такое экстремальное охлаждение вполне может обернуться сердечным приступом. Это связано с тем, что резкая смена температуры нередко приводит к спазмам сосудов и пагубно сказывается на кровообращении.

Также нельзя обтирать человека спиртом и поить его горячей жидкостью, подчеркнул старший врач оперативного отдела станции скорой и неотложной медицинской помощи им. Пучкова Андрей Ольшевский. Помимо этого, запрещено давать пострадавшему какие-либо лекарства. Делать это могут только медики. Если человек потерял сознание, не нужно пытаться его напоить. Так он может задохнуться.

Как избежать солнечного и теплового удара: правила безопасности в жару

Как одеваться в жару

Важно использовать головной убор: кепку, панамку, платок и так далее. Носить стоит лёгкую одежду светлых тонов, которая не будет сдавливать тело и сковывать движения.

Что пить в жару

Всегда носите с собой обычную негазированную воду. Также подходят для утоления жажды соки, морсы и чай. А вот сладкие газированные напитки только усилят жажду. Лучше воздержаться от алкоголя — он вызывает обезвоживание. И даже от пива и сидра. Выпивать нужно не менее трёх с половиной литров в день. Не стоит пить больше одного стакана за раз. Большую часть жидкости лучше употреблять в первой половине дня.

Что есть в жару

По возможности исключите из рациона жареное, жирное и острое. Также не рекомендуются продукты, которые согревают изнутри, в том числе сало и мёд.

Как вести себя в жару