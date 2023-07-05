Три правила, которые помогут отсрочить старость

Пока таблеток от старости не придумали, приходится брать ситуацию в свои руки и доказывать, что указанный в паспорте возраст – всего лишь цифры. Как помочь организму выглядеть и чувствовать себя моложе своих лет – в материале Москвы 24.

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Антиоксиданты на страже

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По мнению ученых, многие патологические процессы в организме, результатом которых становятся болезни и старение, происходят из-за повреждения клеточных мембран свободными радикалами кислорода. Предотвратить его помогают вещества антиоксиданты, которые мы можем получать из продуктов питания. Поэтому очень важно завести привычку ежедневно включать их в свой рацион.

Самые знаменитые антиоксиданты – это витамины С и Е. Первого много в овощах, фруктах и ягодах. Второго – в растительных маслах, орехах, печени трески. В целом же рекордсменами по содержанию антиоксидантов считаются ягоды темного цвета, такие как голубика, черника, черноплодная рябина, черная смородина, красный виноград. Из напитков богаты ими зеленый чай и какао.

Зарядка для мозга

Мозг человека начинает стареть уже после 30 лет. Постепенно снижается острота его реакций, ухудшается память. Но происходит это гораздо медленнее у тех, кто имеет привычку регулярно тренировать свой мозг. И помогают не только кроссворды и ребусы, изучение чего-то нового – это всегда "беговая дорожка" для разума. Можно осваивать новые компьютерные программы, иностранные языки либо еще одну профессию.

В целом, чтобы заставлять мозг интенсивно работать, надо как можно чаще нарушать привычный алгоритм выполнения действий: придумывать более эффективные способы сделать работу, искать новые маршруты, учиться делать что-то не доминирующей рукой.

Также отодвинуть старение мозга помогают специальные упражнения. Например, такое: возьмитесь одной рукой за ухо, а другой за нос. А потом поменяйте руки. Чтобы усложнить задание – делайте хлопок при каждой смене рук.

Остановки, продлевающие путь

Еще одна очень полезная привычка для тех, кто не хочет стареть, – делать перерывы в работе, чтобы отвлечься и расслабиться. Потому что длительное напряжение и стресс неминуемо приводят к болезням и негативно отражаются на внешнем виде: портится кожа, ногти, волосы, появляется лишний вес.