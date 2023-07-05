Пивной живот: от чего появляется и как убрать

Эндокринолог Павлова: из-за пивного живота мужчина может стать инвалидом. Избыток жира на животе очень опасен, предупредила врач. Ведь ожирение может повлечь за собой инфаркт, инсульт, метаболический синдром или сахарный диабет. «По сути — неизбежную инвалидизацию», — сообщила она в телеграм-канале. Также специалист рассказала, как понять, что пивной живот вырос до опасных размеров.

Есть простая формула: если окружность талии больше 94 см (у азиатов — 90 см), то это уже опасное абдоминальное ожирение, рассказала эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова. При абдоминальном (висцеральном) ожирении основные жировые отложения располагаются на животе пациента.

А вот индекс массы тела (ИМТ), то есть отношение своей массы в килограммах к квадрату роста в метрах, по словам Павловой, не отражает истинного положения вещей. К слову, Американская медицинская ассоциация ранее заявила, что ИМТ нанёс «исторический вред» медицине, потому что его постоянно используют врачи, хотя он не позволяет оценить опасность жировых отложений у конкретного человека.

Как избавиться от пивного живота

Убрать пивной живот помогут два правила: больше движения и меньше простых углеводов. Вот какие советы дала эндокринолог всем, кто хочет избавиться от ожирения:

отжимайтесь, в течение дня приседайте;

гуляйте пешком в быстром темпе от 40 минут в день или ходите в спортзал;

не ешьте пирожные, пончики, пиццу, бургеры, майонез, чипсы и снеки;

не пейте спиртное.

Что есть, чтобы убрать живот

С вредными продуктами разобрались, осталось понять, какая еда не прибавит нам лишнего жира. Нутрициолог Андрей Королёв остерегает от жёстких низкокалорийных диет. Организм обмануть не получится: начнёте голодать, и обмен веществ тут же замедлится. В итоге похудеть не получится.

Специалист посоветовал 70% всего питания перенести на первую половину дня. Но питайтесь дробно, с интервалами в 3–3,5 часа. Вот какие продукты Королёв посоветовал включить в рацион:

рыбу;

орехи;

авокадо;

продукты, богатые белком (куриные яйца, горох, чечевица, фасоль, курица).

Лайфхак. Не сорваться с правильного питания поможет читмил, считает эндокринолог Александр Калинченко. Так называют запланированный и контролируемый срыв диеты, во время которого можно позволить себе любимые блюда. Хотя есть мнение, что читмил нужен только профессиональным спортсменам, а просто худеющим людям надо составлять свой рацион так, чтобы в пищевых срывах не было необходимости.