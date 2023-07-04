Хирург назвал самый эффективный способ бросить пить водку

Самостоятельно алкоголик с водочной зависимостью справиться в большинстве случаев не может, необходимо лечение, состоящее из нескольких этапов, рассказал NEWS.ru хирург Александр Умнов. Он подчеркнул, что самый эффективный способ избавить пациента от вредной привычки — выработать у него отвращение к употреблению данного напитка.

Самостоятельно алкоголик с зависимостью не справится. Необходимо лечение. Оно состоит из нескольких этапов. Вначале организм человека очищают от токсинов, затем проводят реабилитацию в специальных центрах. Одна из задач — выработать отвращение к употреблению напитка, это один из самых эффективных способов. Причем чем раньше это произойдет, тем лучше. Так что родственники должны сразу направлять алкоголика на специализированное лечение и не верить обещаниям человека, что он бросит пить, отметил эксперт.

Медик также рассказал, что водка разрушительно воздействует практически на все органы и системы человеческого организма. Врач добавил, что напиток, кроме этилового спирта, опасен токсичными сивушными маслами. Умнов подчеркнул, что в первую очередь от водки страдают печень, поджелудочная железа и головной мозг.

По его словам, водка приводит к дистрофии тканей сердца, пациенты страдают повышением артериального давления, нарушением ритма. Эксперт подчеркнул, что злоупотребление данным видом спиртного провоцирует жировое перерождение печени, из-за чего сначала орган становится не в состоянии перерабатывать токсины, а после развивается цирроз — замещение оставшейся ткани на рубцы.