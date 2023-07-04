Что будет, если пить энергетики каждый день

Роспотребнадзор: пить несколько банок энергетика подряд опасно для здоровья. Энергетический напиток активизирует нервную систему, повышает давление, ускоряет сердцебиение. Поэтому после каждого приёма организму нужно отдыхать для восстановления ресурсов. В целом в составе энергетиков нет ничего страшного, они очень похожи на обычные сладкие напитки. Проблема лишь в концентрации активных веществ. Если пить каждый день — без следа это не пройдёт.

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Польза и вред энергетиков

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Сначала давайте разберёмся, из чего состоят энергетики. Как отметили в Роспотребнадзоре, основу большинства энергетиков составляют следующие вещества:

кофеин;

сахар;

вкусовые добавки;

витамины.

Если брать всё по отдельности, то вроде бы ничего страшного. Кофе многие и так каждый день пьют, причём добавляют туда сахар. А витамины вообще полезны. Так в чём же тогда вред энергетиков?

«Угроза заключается в концентрации этих веществ. При частом употреблении энергетиков страдают нервная и сердечно-сосудистая система, это не проходит бесследно», — пояснили специалисты.

Они напомнили, что помимо кофеина в энергетиках содержится теобромин — довольно сильный стимулятор. Он слабо влияет на нервы, но активизирует работу сердечно-сосудистой системы и дыхания. Если вы «сердечник», лучше отказаться от энергетического напитка.

Нутрициолог Алёна Степанова рассказала, какие побочки могут возникнуть, если пить энергетики ежедневно:

повышение уровня сахара в крови (риск диабета);

скачки артериального давления;

истощение нервной системы;

депрессия;

нарушение работы сердца.

Как правильно пить энергетики

Роспотребнадзор посоветовал придерживаться следующих правил, чтобы энергетики не сильно вредили вашему здоровью:

не пейте несколько банок подряд, это вызовет побочные эффекты;

когда действие энергетика прошло, отдохните;

не пейте энергетики после занятий спортом — может произойти обезвоживание;

напитки категорически нельзя пить беременным, детям и подросткам, пожилым людям, при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, глаукоме, нарушении сна, повышенной возбудимости и чувствительности к кофеину;

не смешивайте тоники с алкоголем. Микс кофеина и алкоголя приведёт к гипертоническому кризу.

Психиатр-нарколог Василий Шуров также не советует пить энергетики за рулём. Да, первое время они снимают чувство усталости. Но это лишь обман нервной системы, усталость организма без сна и отдыха никуда не уходит.

Всего через 20 минут после приёма энергетика внимание человека резко ослабевает, его начинает неистово тянуть в сон. Поэтому водителям лучше сделать выбор в пользу другого напитка. Психотерапевт-нарколог и врач первой квалификационной категории Станислав Грувман считает лучшим энергетиком простую воду.

Энергетики и дети

Сейчас в России нет федерального закона, который бы запрещал продавать детям энергетики. Но отдельные регионы такой запрет вводили. Впрочем, в 2023 году депутаты Госдумы захотели распространить ограничение на всю страну и разработали законопроект. Пока что инициативу не одобрили.