Кардиолог призвала учить основам здорового образа жизни с детства

Кардиолог Фокина призвала учить основам здорового образа жизни с детства
Заместитель генерального директора Медицинского объединения «Новая больница», кандидат медицинских наук, заслуженный врач России, врач-кардиолог высшей квалификационной категории Елена Фокина заявила о важности учить основам здорового образа жизни с самого детства.
«Хочется научить людей заботиться о себе и близких. Считаем, что детей уже с ясельной группы детского сада стоит воспитывать в профилактическом русле, чтобы приучить их к основам здорового образа жизни: правильному питанию, активному образу жизни, недопустимости вредных привычек», — сказала эксперт в беседе с URA.RU.
По её словам, взрослым нужно приучить себя к регулярному прохождению диспансеризации и чекапов.
«В развитии сосудистых катастроф основную роль играет артериальная гипертония, о которой пациенты часто даже не знают, не чувствуют её», — отметила Фокина.
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