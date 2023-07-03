Кардиолог призвала учить основам здорового образа жизни с детства

«Хочется научить людей заботиться о себе и близких. Считаем, что детей уже с ясельной группы детского сада стоит воспитывать в профилактическом русле, чтобы приучить их к основам здорового образа жизни: правильному питанию, активному образу жизни, недопустимости вредных привычек», — сказала эксперт в беседе с URA.RU.