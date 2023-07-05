Роспотребнадзор заявил о негативном влиянии энергетиков на нервную и сердечно-сосудистую систему. Так, содержащийся в тонизирующих напитках кофеин повышает работоспособность, ускоряет реакции и улучшает память, но одновременно увеличивает частоту пульса, повышает уровень артериального давления и может спровоцировать развитие аритмии. Энергетики противопоказаны беременным, детям и подросткам, пожилым людям, при гипертонии, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, глаукоме, нарушении сна, повышенной возбудимости и чувствительности к кофеину. Их не рекомендуется пить после тренировок, поскольку они могут спровоцировать обезвоживание. Кроме того, запрещено смешивать бодрящий напиток с алкоголем, потому что такой коктейль может вызвать гипертонический криз.