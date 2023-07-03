Врач-невролог объяснила, как повлияет на людей переход на летнее время

— В свое время проводилось исследование, что люди страдают от перевода времени, увеличивается число инфарктов и инсультов, а также растет смертность. Но посмотрите, мы перестали переводить часы, живем в постоянном времени, и что, это как-то повлияло на смертность и снизилось число инфарктов? Ничего подобного, все, наоборот, только растет. Это как с магнитными бурями, ничего о них не знали, все было хорошо, а теперь знаем и начинается: голова заболела, давление повысилось. Во всем виноваты они, — высказалась Валеева.