Замедляется отток крови: как летом бороться с отёчностью ног и натиранием
В жаркую погоду зачастую натирает обувь, а ноги отекают из-за расширения кровеносных сосудов. Как решить эту проблему, рассказал «Газете.Ru» врач-терапевт Иван Ромасов.
По словам специалиста, лучше всего летом носить открытую обувь, поскольку нога будет вентилироваться и меньше потеть.
«В таком случае совершенно не важно, из какого материала обувь. Но не всегда есть возможность носить открытую обувь, и нужна закрытая. Тут уже от материала будет зависеть многое. Открытую обувь не рекомендуют носить людям с диабетом — для них слишком высок риск постоянной травматизации, порезов и появления ранок на ноге. При данном заболевании эти проблемы могут привести к так называемому синдрому «диабетической стопы» — серьёзному осложнению диабета», — прокомментировал доктор.
Идеальный выбор в таком случае — тканевая обувь, перфорированная или в сеточку.
«Не стоит забывать и о правилах личной гигиены летом. Чтобы предотвратить потливость ног, нужно их ополаскивать прохладной водой или использовать присыпки для уменьшения потоотделения. Чтобы удалить неприятный запах из обуви, можно использовать специальные аэрозоли», — подчеркнул Ромасов.
Как отмечает медик, отёчность ног происходит из-за того, что кровь становится более загущённой, замедляется её отток. Профилактика этого состояния — движение.
«Также желательно пить больше обычной негазированной воды, чтобы предотвратить загущение крови, и носить свободную обувь. Она не будет сдавливать ноги и ухудшать кровообращение в них. Если ваши отёки сопровождаются болезненными ощущениями, покраснением, уплотнением и напряжением кожи — в таком случае лучше всего сразу обратиться к врачу, так как причина этих отёков может быть гораздо сложнее», — заключил эксперт.