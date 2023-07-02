Замедляется отток крови: как летом бороться с отёчностью ног и натиранием

«В таком случае совершенно не важно, из какого материала обувь. Но не всегда есть возможность носить открытую обувь, и нужна закрытая. Тут уже от материала будет зависеть многое. Открытую обувь не рекомендуют носить людям с диабетом — для них слишком высок риск постоянной травматизации, порезов и появления ранок на ноге. При данном заболевании эти проблемы могут привести к так называемому синдрому «диабетической стопы» — серьёзному осложнению диабета», — прокомментировал доктор.