Хирург рассказал, что ждет бросающего пить алкоголика
Первые четыре дня трезвой жизни после продолжительного запоя будут самыми трудными, заявил NEWS.ru хирург Александр Умнов. По его словам, алкоголика могут беспокоить сильная головная боль, тошнота, раздражительность, отсутствие аппетита и сна, а на третий-четвертый день возможно развитие белой горячки. При этом уже на пятые сутки появится здоровый аппетит, восстановятся когнитивные функции, и разум станет яснее, подчеркнул эксперт.
В первые дни трезвой жизни алкоголику, решившему бросить пить, особенно водку, очень плохо: беспокоит сильная головная боль, что и раздражает, и угнетает. Тошнота, руки дрожат, пропадают аппетит и сон, мучают кошмары, раздражают любые звуки. На третий-четвертый день есть риск развития белой горячки, — сказал Умнов.
Он отметил, что примерно через месяц головной мозг полностью очищается от этанола и продуктов его распада, уходят отеки, восстанавливаются эмоциональное равновесие, интимная жизнь.
По словам доктора, через два месяца трезвой жизни приходит в порядок иммунитет. Через полгода возвращается способность к самокритике, а спустя год восстанавливаются внутренние органы.
Ранее Умнов объяснил, что характерными признаками водочного алкоголизма является привычка выпивать минимум 0,25 литра за один раз. Медик добавил, что подобные пациенты страдают запоями, становятся жестокими, эгоистичными и «звереют».