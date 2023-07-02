Как отличить пигментные пятна от рака кожи

Медбрат онкологического отделения Марк Браун рассказал, по каким признакам можно пигментные пятна отличить от рака кожи.

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Обычно пигментные пятна, по словам Марка Брауна, который специализируется на лечении кожных заболеваний, связанных с химиотерапией и лучевой терапией, представляют собой небольшие плоские образования коричневого или чёрного цвета. Они могут появляться на участках кожи, которые часто подвергаются воздействию солнца. Обычно они возникают на лице, руках, плечах, предплечьях.

Также пигментные пятна обычно имеют однородный цвет и чётко очерченные края. Со временем такие пятна не изменяются сильно. Они могут слегка потемнеть, а ещё может увеличиться их количество.

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Рак кожи может проявляться в виде новообразований неправильной формы или асимметричных новообразований с разным цветом, текстурой, размером. Раковое поражение может быстро расти, у него может меняться цвет или форма в течение нескольких недель или месяцев.

Также рак кожи теоретически может возникнуть на любой части тела. В том числе на ладонях, стопах, в области гениталий, во рту. Наконец, раковые пятна могут кровоточить, на них могут образовываться язвы.