Можно ли избавиться от боли в спине спортивными тренировками

Врач Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Алексей Исайкин объяснил, необходимо ли «закачивать» мышечный корсет спины для избавления от болей.

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Он отметил, что боли бывают первичные (неспецифические), которые не имеют выраженной причины, и вторичные, — обусловленные заболеваниями позвоночника, сердца, желудка и других внутренних органов.

Исайкин подчеркнул, что неспецифические боли зачастую связаны с «изменениями не в мышцах, а в скелетно-мышечных образованиях». Как правило, это мелкие суставы позвоночника. «Боль в межлопаточной области, например, может быть связана с изменениями в суставах в месте прикрепления рёбер к позвонкам», — объяснил эксперт.

Также врач рассказал, что выявить причину боли сложно и необязательно, так как они похожи по клинической картине и лечатся одинаково. Для купирования применяются нестероидные противовоспалительные препараты, а также массаж и мануальная терапия. Поэтому усиленно и целенаправленно «закачивать» мышцы спины бессмысленно — мышечный корсет в итоге от боли не спасает.