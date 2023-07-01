Поза для сна, которая поможет избавиться от изжоги

Рефлюкс часто атакует ночью. В этот период изжога приходит особенно не вовремя, потому что мешает отдыху. Причиной проблемы обычно бывает поздний плотный ужин. Но если такого застолья не избежать, специалисты предлагают выбирать правильную позу для сна.

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Рефлюкс появляется, когда кислота из желудка поднимается в пищевод. Во время бодрствования изжога случается не так часто, потому что мышцы нижней части туловища могут предотвратить это. Но во время сна тело расслабляется, и у кислоты нет никаких препятствий. Кроме того, в период отдыха мы меньше глотаем. Именно это движение днём помогает кислоте уходить вниз по пищеводу.

Когда приходит изжога, человеку трудно дышать, он может ощутить боль в горле и кашель. После этих неприятных симптомов заснуть не так просто.