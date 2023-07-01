5 признаков алкоголизма

Life.ru: отсутствие хобби у человека может указывать на алкоголизм. Каждый год от употребления алкоголя по всему миру умирает около 7 млн человек, а в России — около 700 000. Алкоголизм страшен тем, что человек чаще всего не замечает, как привычка пропустить бокальчик в хорошей компании постепенно перерастает в настоящую зависимость. Рассказываем, по каким признакам можно понять, что пора завязывать.

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Замена успокоительному

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В жизни современного человека много нервного напряжения. Однако спиртное — худший способ с ним справляться. Если вы считаете, что алкоголь — это что-то вроде успокоительного, задумайтесь: часто ли вы выпиваете с утра «для спокойствия» или, наоборот «для разгона»? Если да — это тревожный звонок.

Невозможность остановиться

Истинного ценителя алкоголя от зависимого отличает то, что он может смаковать напитки с градусом. У алкоголика другая цель — выпить столько, чтобы утратить контроль над собой. Одна порция выпивки для него несерьёзный объём. Но после первого глотка остановиться он не может.

Отсутствие общения на трезвую голову

Для алкоголика спиртное — лучшая компания. А вот социальные связи на трезвую голову даются ему тяжело. Одно дело — выпить с кем-то за компанию. Совсем другое — когда вы не можете общаться с людьми, не выпивая.

Появление тайников

Алкоголизм — социально неодобряемое явление. Поэтому алкоголиков почти всегда сопровождает скрытый стыд за своё поведение. Это вынуждает их скрывать зависимость. Со временем у них появляются тайники с алкоголем на случай, если захочется незаметно для других хлопнуть рюмашку.

Жизнь без увлечений

Хобби нужны всем людям, потому что жизнь без увлечений быстро наскучивает. У алкоголика хобби может быть только одно — выпивка. На всё остальное его просто не хватает. Так что, если вы отказались от всех своих увлечений в пользу спиртного, пора задуматься.

Симптомы алкоголизма

Первые признаки алкоголизма можно обнаружить и по физическим симптомам, рассказывает психиатр-нарколог Людмила Трефилова. Вот они:

потеря рвотного рефлекса,

утрата контроля над ситуацией,

амнезия.

Если после выпитого вы ничего не помните — это не повод для шуток, а серьёзная причина обратиться за помощью.

Почему становятся алкоголиками

Ни один человек, начиная пить, не планирует превращаться в алкоголика, говорит врач-нарколог, психиатр, главный врач клиники «Медплюс» Василий Шуров. По его словам, пополнить ряды алкоголиков рискуют люди с плохой наследственностью. Чем больше родственников с зависимостью было у человека, тем выше риск.

Под угрозой также тревожные и ведомые личности. Первым алкоголь помогает «отключить голову». Вторые просто не умеют отказывать, и постепенно втягиваются.

А самое страшное, что алкоголь позволяет получить любое психическое состояние в моменте — расслабиться или, наоборот, возбудиться. Со временем человек привыкает с помощью спиртного получать необходимые эмоции. Так и формируется психологическая зависимость.