Как организм выводит шлаки и токсины и нужно ли ему помогать

Отоларинголог Попова: специально выводить токсины из организма не нужно. Здоровый организм со всем справится сам с помощью органов выделения. Так что любители очищающих клизм и таблеток для чистки печени могут отложить все свои примочки в сторону. Как работает система выведения токсинов и нужно ли ей хоть как-то помогать, «Лайфу» рассказала врач-отоларинголог Светлана Попова.

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Как выводятся токсины и шлаки

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По словам Поповой, токсины и шлаки выходят через органы выделения, самое очевидное — с мочой и калом. Также всякая гадость выходит с потом, серой из ушей, со слизью из органов дыхания и слёз из глаз, а у женщин ещё вдобавок и с месячными. И плюс отмершие клетки кожи мы благополучно смываем мочалкой. Всё вместе это даёт неплохой результат — организм удаляет токсины и хорошо себя чувствует. При этом всё происходит естественным образом, так как наше тело — это саморегулирующаяся система.

Врач добавила, что если человек нормально питается, двигается, гуляет, отдыхает и пьёт достаточное количество воды, то проблем с очищением быть не должно.

Почему на коже появляется сыпь

Если с естественной системой выделения не всё в порядке, то кожа берёт на себя больше забот по выведению шлаков из организма. Тогда на ней появляются различные сыпи, экземы, бородавки, папилломы и наросты. Поры закупориваются из-за того, что кожа приняла весь удар на себя.

В этом случае важно не подавлять этот процесс, отметила врач.

Нужно ли чистить печень

Ни печень, ни какой-либо другой орган — поджелудочную, кишечник и так далее — чистить отдельно не нужно. Не стоит также гоняться за какими-то отдельными паразитами — важен системный подход.

Например, от работы кишечника зависит 90% того, как человек себя чувствует. Это орган в буквальном смысле напичкан бактериями и вирусами, и пытаться влезть в его микрофлору — плохая затея.

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