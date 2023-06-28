Врач: Бесконтрольный прием витаминов вредит здоровью

Врач Рождественская: Бесконтрольный прием витаминов вредит здоровью
Прием витаминных добавок без назначения врача может привести к негативным последствиям. По словам врача-эндокринолога Ольги Рождественской, многие витамины, например, витамин С или витамины группы В, могут вызвать аллергическую реакцию.
Поэтому эндокринолог рекомендует принимать витамины в первой половине дня. Это позволит выявить нежелательную реакцию организма, пишет Pravda.Ru.
Правда, отметила специалист, есть витамины, которые не принесут никакого вреда. К ним относятся поливитамины, в которых содержатся микродозы всех жизненно важных веществ.
«Эссенциальные – это жизненно важные микроэлементы и витамины. Там в физиологических дозах, то есть, по сути, то, что мы должны получать из рациона», – объяснила Рождественская.