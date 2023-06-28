Врач: В жару лучше снизить интенсивность физических нагрузок

Врач-терапевт «СМ-Клиника» Елена Тихомирова рассказала «Известиям» об опасностях для организма при тренировках в жару. Прежде всего, как она пояснила, могут начаться проблемы с сердечно-сосудистой системой, а также есть риск возникновения обезвоживания. В совокупности могут появиться неприятные симптомы.

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«Это, в частности, усталость, головокружение, тошнота, головная боль, снижение концентрации и внимания, судороги и т.д. Поэтому с тренировками в жаркую погоду следует быть очень осторожными», - сказала Тихомирова.

Она дала несколько рекомендаций тем, кто всё же хочет продолжить интенсивные нагрузки.

Тренировки нужно проводить утром или вечером, когда ещё не так жарко. Одежда должна быть из лёгких и дышащих тканей, чтобы снизить риск перегрева тела.

Занятия можно перенести в помещение, где есть кондиционер.

Стоит пить достаточное количество воды как во время тренировки, так и в течение дня. Тихомирова советует отказаться от кофе и алкоголя, поскольку они провоцируют обезвоживание организма.