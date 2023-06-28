Реаниматолог перечислил частые ошибки при оказании первой помощи

Врач-реаниматолог Андрей Ивлев рассказал, какие ошибки часто совершают люди при оказании первой помощи.

© Вечерняя Москва

Так, многие пытаются поднять на ноги человека, упавшего в обморок, а также не знают, как правильно делать искусственный массаж сердца. Большинство стесняются позвать на помощь прохожих, не знают и не умеют оценивать сознание и дыхание пострадавшего.

Ивлев уточнил, что, как правило, все ошибки при оказании первой помощи складываются из-за неграмотности и паники случайных спасателей.

Эксперт уточнил, что всегда нужно начинать с вызова скорой помощи или спасателей. Стоит оценить есть ли у человека дыхание, находится ли он в сознании. Если нет сознания и дыхания, нужно приступать к непрямому массажу сердца.

Если у человека есть кровотечение, то нужно попытаться остановить его, наложив жгут или подручные средства (ремень, веревка) на поврежденную конечность, передает aif.ru.