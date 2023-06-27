Ортодонт: правильный прикус важен для всего организма

Врач-ортодонт, гнатолог научно-клинического центра «Еврокаппа» Ольга Лебедева заявила о важности правильного прикуса не только для здоровья зубов, но и для организма в целом.

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В беседе с «Газетой.Ru» она напомнила, что из-за неправильного прикуса возникают стоматологические проблемы.

«Жевательные нагрузки распределяются неравномерно, поэтому зубная эмаль быстро стирается, а из-за сложностей в поддержании гигиены возникает множественный кариес», — сказала эксперт.

По её словам, при неправильном прикусе нарушается работа височно-нижнечелюстного сустава, что чревато болями при открывании рта.

«Дисфункция ВНЧС и постоянное напряжение мышц этой зоны влияют на другие отделы тела. Неправильная нагрузка на челюсти провоцирует частые головные боли, которые возникают без видимой причины и сложно поддаются лечению», — пояснила Лебедева.

Как отметила эксперт, асимметричное расположение челюстей относительно позвоночника может привести к нестабильности в шейном отделе.

«При асимметричной позиции челюстей мышцы не имеют должного костного каркаса, поэтому они вместе с кожей начинают смещаться вниз», — добавила Лебедева.