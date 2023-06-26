Сколько жидкости нужно пить в жару

В жаркую погоду организм теряет немало жидкости через кожу, таким образом охлаждаясь. Поэтому необходимо соблюдать водный баланс, чтобы не заработать обезвоживание и сопутствующие проблемы со здоровьем. Нужно ли через силу заливать в себя заветные литры, о которых постоянно пишут в интернете? От каких напитков лучше отказаться на время летнего зноя? Об этом журналисты издания «Вести Подмосковья» узнали у специалистов.

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Врач-терапевт, пульмонолог Марат Фаррахов объяснил, что четкой научно обоснованной рекомендации по потреблению жидкости не существует. Только четыре года назад было проведено исследование по оценке функции почек в зависимости от количества выпитой жидкости. Так, для сохранения нормальной активности этих внутренних органов необходимо употреблять в среднем 1,8 л воды за сутки. «Бывает так, что врачи рекомендуют своим пациентам контроль за потреблением жидкости. Среди диагнозов, влияющих на это, есть хроническая сердечная недостаточность с выраженными отеками, болезнь печени с асцитом (свободной жидкостью в животе) и хроническая почечная недостаточность», - рассказал эксперт.

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Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух напомнила о главном правиле - пить по индивидуальному желанию. «Тем не менее, общие рекомендации все же существуют. Классическая формула для расчета потребности в воде такова: 30–40 мл жидкости на 1 кг массы тела. То есть человеку весом 70 кг нужно выпить за сутки чуть более 2 л воды, а если вес превышает 100 кг — 3 л и даже больше. В жару потребность в воде рассчитывается иначе: на каждый килограмм массы тела должно приходиться 70–80 мл воды, а если одновременно с этим человек испытывает физические нагрузки — 100 мл», - отметила она.

По словам доктора Кашух, лучше всего пить обычную воду комнатной температуры небольшими порциями - по 100-200 мл до и после еды, а еще примерно каждый час в течение дня. «Кроме воды можно употреблять разбавленные свежевыжатые соки, домашние компоты и морсы, зеленый чай. Восполнить нехватку калия, натрия и хлора, которые теряются с потом, помогут изотоники и минеральная вода. От сладких газировок, пакетированных соков, кофе и спиртного лучше отказаться», - напомнила специалист.

«Кофе вымывает из организма кальций, это плохо сказывается на сосудах. В жару они расширяются, артериальное давление снижается. А в состоянии алкогольного опьянения сложнее отследить симптомы перегрева. Также и кофе, и спиртные напитки обладают мочегонным эффектом, за счет чего потеря жидкости только возрастает», - дополнила фитнес-тренер FitStars Иванна Идуш.