Сколько жидкости нужно пить в жару
В жаркую погоду организм теряет немало жидкости через кожу, таким образом охлаждаясь. Поэтому необходимо соблюдать водный баланс, чтобы не заработать обезвоживание и сопутствующие проблемы со здоровьем. Нужно ли через силу заливать в себя заветные литры, о которых постоянно пишут в интернете? От каких напитков лучше отказаться на время летнего зноя? Об этом журналисты издания «Вести Подмосковья» узнали у специалистов.
Врач-терапевт, пульмонолог Марат Фаррахов объяснил, что четкой научно обоснованной рекомендации по потреблению жидкости не существует. Только четыре года назад было проведено исследование по оценке функции почек в зависимости от количества выпитой жидкости. Так, для сохранения нормальной активности этих внутренних органов необходимо употреблять в среднем 1,8 л воды за сутки. «Бывает так, что врачи рекомендуют своим пациентам контроль за потреблением жидкости. Среди диагнозов, влияющих на это, есть хроническая сердечная недостаточность с выраженными отеками, болезнь печени с асцитом (свободной жидкостью в животе) и хроническая почечная недостаточность», - рассказал эксперт.
Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух напомнила о главном правиле - пить по индивидуальному желанию. «Тем не менее, общие рекомендации все же существуют. Классическая формула для расчета потребности в воде такова: 30–40 мл жидкости на 1 кг массы тела. То есть человеку весом 70 кг нужно выпить за сутки чуть более 2 л воды, а если вес превышает 100 кг — 3 л и даже больше. В жару потребность в воде рассчитывается иначе: на каждый килограмм массы тела должно приходиться 70–80 мл воды, а если одновременно с этим человек испытывает физические нагрузки — 100 мл», - отметила она.
По словам доктора Кашух, лучше всего пить обычную воду комнатной температуры небольшими порциями - по 100-200 мл до и после еды, а еще примерно каждый час в течение дня. «Кроме воды можно употреблять разбавленные свежевыжатые соки, домашние компоты и морсы, зеленый чай. Восполнить нехватку калия, натрия и хлора, которые теряются с потом, помогут изотоники и минеральная вода. От сладких газировок, пакетированных соков, кофе и спиртного лучше отказаться», - напомнила специалист.
«Кофе вымывает из организма кальций, это плохо сказывается на сосудах. В жару они расширяются, артериальное давление снижается. А в состоянии алкогольного опьянения сложнее отследить симптомы перегрева. Также и кофе, и спиртные напитки обладают мочегонным эффектом, за счет чего потеря жидкости только возрастает», - дополнила фитнес-тренер FitStars Иванна Идуш.
«Если появилась сухость во рту, головная боль и другие симптомы обезвоживания, то необходимо увеличить потребление жидкости независимо от того, хочется пить или нет. Если сил на воду больше не хватает, то можно обратить внимание на другие способы увеличения потребления жидкости. Стоит включить в рацион свежие фрукты и овощи, супы, йогурты и кефир. Эти продукты помогут получить дополнительную жидкость и обеспечат организм необходимыми питательными веществами», - подытожила нутрициолог, член Национального общества диетологов и нутрициологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер.