Увлечения тренировками назвали угрозой для здоровья

Daily Mail: миллионы людей рискуют получить инсульт, если слишком усердно тренируются. Это подтвердили недавние исследования учёных. Эксперты выяснили, что значительные физические нагрузки могут повлечь серьёзные последствия, такие как инсульты. Учёные провели эксперименты, подтверждающие эти опасения. На примере США статистика говорит о резком увеличении числа американцев, страдающих разными болезнями, с которыми особо не позанимаешься спортом.