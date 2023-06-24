Чем опасна вода в дачных бассейнах
Врач-эксперт лаборатории “Гемотест” Денис Банный напомнил, что вода в каркасных и надувных бассейнах остается безопасной только первые сутки. После купания в стоячей воде размножаются бактерии, попадающие с землей, потом и слюной. Вода перестает быть прозрачной, иногда возникает запах затхлости. Об этом специалист рассказал в беседе с RT.
Небольшой бассейн рекомендуется сливать ежедневно, мыть дно и стенки специальным средством, ополаскивать и только тогда наполнять для нового заплыва. С большими бассейнами, в том числе с каркасными, так не получится. Лучше установить систему очистки и применять средства для стерилизации воды по инструкции.
“Необходимо вовремя менять расходные материалы в очистительных системах, добавлять антибактериальные средства по объему бассейна. Их важно отмерять по инструкции, чтобы у купающихся не было раздражения кожи. Если не следить за состоянием воды, то есть риск подцепить кишечную инфекцию, получить воспаление глаз и ушей, заразиться дерматологическими заболеваниями”, - отметил Денис Банный.