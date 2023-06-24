Чем опасна вода в дачных бассейнах

Врач-эксперт лаборатории “Гемотест” Денис Банный напомнил, что вода в каркасных и надувных бассейнах остается безопасной только первые сутки. После купания в стоячей воде размножаются бактерии, попадающие с землей, потом и слюной. Вода перестает быть прозрачной, иногда возникает запах затхлости. Об этом специалист рассказал в беседе с RT.