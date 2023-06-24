Врач развенчала миф о пользе воды с сахаром при похмелье
Популярный миф о пользе сладкой воды при похмелье,механизм которого еще не изучен до конца, развенчала врач-гастроэнтеролог Анастасия Андрианова.
Специалист скептически отнеслась к эффективности этогосредства. Несмотря на то, что сахар способен скорректировать работу печени и восполнить баланс глюкозы в кроки, явных клинических доказательств этой теории нет.
Подавляющее большинство народных средств и медицинских препаратов не могут избавить человека от последствий злоупотребления спиртным, добавила врач в беседе с secretmag.ru.
При головной боли в результате похмелья следуетпринять аспирин, при тошноте — энтеросорбенты, а при расстройствах в работе ЖКТ — настойку женьшеня или сок одуванчика. Восполнить баланс жидкости в организмепоможет вода с добавлением витамина С.