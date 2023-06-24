5 причин ходить летом без обуви

Лето - отличное время, чтобы ходить босиком - по траве, песку или гальке на пляже и даже просто по полу или ковру дома. О пользе такой ходьбы "Российской газете" рассказал врач-травматолог телемедицинского сервиса "Доктис" Алексей Баранов.

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Человеческая стопа состоит из 26 костей, 33 суставов, более 100 связок и около 200 тысяч нервных окончаний, каждое из которых соприкасается с землей при каждом шаге. Поэтому хождение босиком активно влияет на наш организм и может позитивно сказаться на здоровье.

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Что при этом происходит? Алексей Баранов назвал пять главных положительных последствий таких несложных "упражнений".

1. Стимулируются нервные окончания, улучшается циркуляция крови в организме

Воздействие на нервные окончания стопы позитивно влияет на системный кровоток и стабилизирует работу сердечно-сосудистой системы.

2. Активизируется лимфатическая система

Прогулки босиком по зелёному газону, мелким камням на пляже, песку или даже по ковру дома повышают циркуляцию внутри кровеносной и лимфатической систем - это уменьшает отечность и помогает профилактике варикозного расширения вен на ранних стадиях.

3. Улучшается баланс и координация движений

Когда мы ходим по неровной поверхности наши стопы вынуждены адаптироваться к непредсказуемым изменениям микрорельефа, чтобы тело продолжало держать баланс.

Поэтому ходьба босиком способствует развитию тактильной функции и тренирует проприоцептивную чувствительность, отвечающую за мышечно-суставное чувство, пространственную ориентацию тела, скорость движений, определении усилий для удержания и поднятия предметов, ощущение веса, давления и вибрации. Все это особенно полезно для пожилых людей, для тех, кто восстанавливается после травм, а также для людей, перенесших инсульт.

4. Улучшение работы опорно-двигательного аппарата

Положительное влияние на здоровье наших стоп и суставов - еще одно преимущество. При ходьбе босиком мускулатура стопы работает гораздо активнее, чем в обуви. Это поможет укрепить мышцы и даже снизить риск развития заболеваний позвоночника и суставов.

5. Закаливание и укрепление иммунитета

Постоянное использование обуви, особенно из искусственных материалов, создает специфический микроклимат для ног, изменение которого может легко способствовать простудным заболеваниям. Ходьба без обуви стимулирует работу иммунной системы - это самый простой метод закаливания, повышающий общую сопротивляемость организма к простудам.