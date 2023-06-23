Терапевт назвал оптимальное для здоровья число шагов в день

Образ жизни считается малоподвижным, если человек в день проходит менее 5 тысяч шагов, рассказал в беседе с «Радио 1» врач-терапевт Тимур Асанов. Он подчеркнул, что гиподинамия оказывает негативное влияние на здоровье, поэтому необходимо проходить в день 10 тысяч шагов.

Гиподинамия провоцирует избыточный вес, повышает риск потери костной массы, атрофии мышц и возникновения других проблем со здоровьем. 10 тысяч шагов или 7-9 км, в зависимости от ширины шага человека — оптимальная нагрузка, позволяющая организму оздоравливаться, — пояснил специалист.

По его словам, прохождение в день 7 тысяч шагов не окажет сколько-нибудь заметного эффекта для здоровья и несильно отличается от сидячего образа жизни. Терапевт отметил пользу пеших прогулок, которые, в отличие от бега, не оказывают негативного воздействия на суставы. Кроме того, при систематической ходьбе повышается выносливость сердца, укрепляются кости, мышцы и легкие, улучшается работа мозга и осанка, повышается выносливость, стабилизируется уровень сахара в крови и кровяное давление.