Почему у гипертоников скачет давление

Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал о самой распространенной ошибке пожилых людей, которая приводит к скачкам давления.

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По его словам, многие пациенты меняют прием лекарств без консультации врача. Это приводит к неприятным последствиям.

«Если пожилой пациент сам себе назначает препараты от гипертонии, сам отменяет или принимает их только по ситуации, то давление будет скакать», — пояснил Хухрев, сообщает «Москва 24».

Поэтому врач считает, что только правильно подобранная терапия избавит от проблем с давлением. Но произойдет это только в том случае, если пациент правильно применяет лекарства, пишет Радио «Комсомольская правда».