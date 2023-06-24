Способы, помогающие отказаться от курения
Каждый обладатель этой вредной привычки так или иначе мечтает от нее избавиться. Отказ от курения – дело непростое, но крайне важное для здоровья. А если подойти к этому с умом и, главное, с большим желанием, то бросить эту вредную привычку будет не так уж и сложно.
"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, какие способы могут помочь облегчить отказ от курения.
Ни для кого не секрет, что курение вредит здоровью. Как и с любой другой привычкой, с которой мы сталкиваемся в жизни, с ней можно справиться, переключая внимание на другие вещи.
В природе существуют предметы, которые визуально напоминают сигарету, либо электронное устройство, испаряющее пар, которым может пользоваться человек. И в тот момент когда хочется покурить, как утверждает эксперт, многие нередко используют этот муляж, как вариант переключения нервной системы на него.
То, что сам никотин в любом количестве вызывает привыкание, несомненно, усложняет отказ от курения.
Чтобы справиться с этим, существуют пластыри, жевательные таблетки или конфеты с небольшой дозой никотина, которые необходимо употреблять по определенной схеме. Случается и такое, что в больницы попадают пациенты с избыточной массой тела, которые бросали курить. Это связано с тем, что, часто, бросающие курить люди, начинают перебрасывать внимание на еду. С этим нужно быть очень осторожным.Елисеев Максим ВикторовичВрач общей практики, бариатрический хирург
Есть сведения, что если пациент полностью бросил курить, то за 7 лет легочная ткань очищается от смол, которые ранее были приобретены на фоне курения. Организм в целом начинает работать гораздо лучше, потому бросить курить – очень важная и нужная для вашего здоровья задача. В том случае, если вам не удается долгое время сделать это самостоятельно, обратитесь к наркологу или психологу.