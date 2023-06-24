Способы, помогающие отказаться от курения

Каждый обладатель этой вредной привычки так или иначе мечтает от нее избавиться. Отказ от курения – дело непростое, но крайне важное для здоровья. А если подойти к этому с умом и, главное, с большим желанием, то бросить эту вредную привычку будет не так уж и сложно.

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"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, какие способы могут помочь облегчить отказ от курения.

Ни для кого не секрет, что курение вредит здоровью. Как и с любой другой привычкой, с которой мы сталкиваемся в жизни, с ней можно справиться, переключая внимание на другие вещи.

В природе существуют предметы, которые визуально напоминают сигарету, либо электронное устройство, испаряющее пар, которым может пользоваться человек. И в тот момент когда хочется покурить, как утверждает эксперт, многие нередко используют этот муляж, как вариант переключения нервной системы на него.

То, что сам никотин в любом количестве вызывает привыкание, несомненно, усложняет отказ от курения.

Чтобы справиться с этим, существуют пластыри, жевательные таблетки или конфеты с небольшой дозой никотина, которые необходимо употреблять по определенной схеме. Случается и такое, что в больницы попадают пациенты с избыточной массой тела, которые бросали курить. Это связано с тем, что, часто, бросающие курить люди, начинают перебрасывать внимание на еду. С этим нужно быть очень осторожным. Елисеев Максим Викторович Врач общей практики, бариатрический хирург