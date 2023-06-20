Семь главных правил, которые помогут сохранить здоровье в пожилом возрасте

Чем старше становится человек, тем слабее его сопротивляемость болезням. Но современные знания о нашем организме позволяют сохранить здоровье даже в немолодые годы. Главный внештатный специалист-гериатр Волгоградской области Олег Кириллов выделил семь главных правил, следование которым позволит реже обращаться к докторам.

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1. Все на прививки

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Старение может быть и здоровым. Для этого необходимо помнить об иммунизации. Использование вакцин позволит либо вовсе не заболеть, либо избежать осложнений. Пожилым людям прежде всего рекомендуют делать прививки от коронавируса, гриппа и пневмококковой инфекции.

- Как и в другом возрасте, прививаться можно при отсутствии признаков ОРВИ, гриппа, острой кишечной инфекции и обострений хронической патологии. Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства, - говорит Кириллов.

2. Обследования по графику

Диспансеризация и профилактические осмотры сегодня доступны каждому. Даже жителям отдаленных населенных пунктов. В большинстве регионов есть практика выездов по районам для диагностики населения. У нас люди привыкли тянуть до последнего. Но ждать проявлений недуга не стоит, потому что иногда на ранних стадиях заболевания протекают бессимптомно. И порой шанс на исцеление упускают именно из-за того, что не захватили хворь в самом начале.

Очень опасен рак, но и его при выявлении на ранней стадии излечивают в 95 процентах случаев. В той же Волгоградской области, к примеру, действует сеть центров амбулаторной онкологической помощи, а первичное звено здравоохранения за последнюю пару лет оснастили новой медтехникой: поступило 370 аппаратов.

- Советую не отказываться от бесплатного медицинского обследования и обратиться в учреждение, к которому вы прикреплены, - сказал Олег Кириллов. - Анализы крови на содержание холестерина, глюкозы, вовремя сделанное ЭКГ, выявленное повышение давления в ходе диспансеризации - все это позволяет вовремя начать лечение и компенсировать заболевание, а значит, сохранить жизнь и активность пациента.

3. Выбросьте сигареты

Сотни исследований доказывают, что курение и употребление алкоголя отнимают годы жизни. Об этом людям твердят с детства, но понимают далеко не все. Даже курильщик со стажем, отказавшись от табака, подарит себе дополнительно несколько лет. Окурку и рюмке всегда можно найти более здоровую альтернативу.

4. Загляните в тарелку

Здесь, конечно, лучше проконсультироваться со специалистом, потому что под правильным питанием часто понимают очень разное. Но есть и общие рекомендации: питание должны быть сбалансированным. То есть человеку нужно получать достаточное количество калорий, сохраняя пропорциональность между жирами, белками и углеводами.

Важно не допускать лишнего веса, который ложится неподъемным грузом на внутренние органы и системы

- Важно не допускать лишнего веса, который ложится неподъемным грузом на внутренние органы и системы, - предупреждает доктор Кириллов.

5. Бег на месте

Как избежать риска переломов? Конечно, и под ноги стоит смотреть. Но вообще пенсионерам стоит следить за сохранением мышечной массы. Более сильное тело лучше защищено. Значит, необходимо получать дозированную физическую нагрузку. Кроме того, спорт защитит сердечно-сосудистую систему от изнашивания и станет профилактикой развития атеросклероза и остеопороза.

6. Напрягите извилины

Пенсионерам непременно нужно нагружать мозг. Тут как и с мускулатурой - без постоянных тренировок будет деградация. Умственный труд должен быть обязательным. Пассивный просмотр телевизора, который выбирает все больше людей, намного лучше заменить чтением. Причем настоящей, а не бульварной литературы. Это может быть русская и зарубежная классика или книги ведущих современных писателей. Кроссворды, головоломки, ребусы тоже гораздо полезнее скуки. Отгадывайте загадки вместе с телезнатоками, учите стихи или даже иностранный язык. Здоровый мозг - это приз, который ценнее хрустальной совы.

7. И все — на прогулку

Чем больше пожилой человек сидит перед телевизором, тем слабее он становится. Надо чаще гулять. Ходьба нормализует ритм дыхания, насыщает организм кислородом, укрепляет опорно-двигательный аппарат. Дневной свет обеспечит вас необходимой дозой витамина D. Как полагают врачи, пешие походы улучшают мозговые процессы и стабилизируют психическое состояние. Да и лишние килограммы сбросить помогают.