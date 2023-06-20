Врач назвал самый вредный для зубов продукт

Жевательная резинка — самый вредный для зубов продукт, предупредил главный врач, хирург-имплантолог сети стоматологических клиник «Дантистофф» Артем Харламов. О ее влиянии на зубы он рассказал «Ленте.ру».

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Харламов отметил, что жевательная резинка все же приносит некоторую пользу полости рта. По его словам, она стимулирует слюноотделение, упрощая самоочищение полости рта. Благодаря ей улучшается кровоток в деснах за счет массажа при жевательных движениях.

Жевательная резинка даже способна расслаблять нервную систему и снимать легкий стресс, добавил врач. Однако все эти плюсы могут легко превратиться в минусы, если не учесть важные моменты, предупредил Харламов.

Например, по его словам, если жевать ее на голодный желудок, делать это регулярно и дольше 10-15 минут, можно спровоцировать появление гастрита и даже язвы желудка. К тому же содержащийся в составе резинки сахар при длительном жевании может способствовать развитию кариеса. Поэтому лучше выбирать жевательную резинку без сахара, посоветовал он.

Пациентам с заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава, заболеваниями десен и подвижностью зубов, а также патологической стираемостью зубов вообще нельзя жевать резинку, категорично заявил Харламов, иначе заболевания могут обостриться.

«Красители, синтетические добавки и усилители вкуса в составе жевательной резинки способны вызвать аллергию и быть ядовиты для организма. Поэтому она противопоказана беременным женщинам и детям», — заявил врач.

Также собеседник «Ленты.ру» добавил, что проглоченная жевательная резинка плохо переваривается из-за своей основы.