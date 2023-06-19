Врач напомнила о влиянии биоритмов на качество жизни человека

Биологический ритм жизни влияет на физическую активность, эмоциональное состояние и интеллектуальные способности человека, рассказала «Мир 24» терапевт и нутрициолог Мария Меньшикова.

© Парламентская газета

Ученые из Финского института профессиональной медицины установили, что любители раннего пробуждения живут дольше тех, кто спит до обеда, о чем говорится в статье Chronobiology International. Результаты исследования основываются на наблюдениях за 23 тысячами человек в течение 37 лет. Отмечается, что причиной короткой жизни «сов» являются вредные привычки.

Видео дня

Меньшикова указала на то, что биоритмы — это синхронизация организма со временем. «Биоритмы человека — это периодические физиологические циклы, которые влияют на различные аспекты нашей жизни, такие как физическая активность, эмоциональное состояние и интеллектуальная способность», — сказала она и подчеркнула, что зависимость от времени суток появляется у людей в старшем возрасте.

При этом большую опасность для человека действительно несут вредные привычки, отметил другой специалист, врач онкоцентра Михаил Давыдов. Это может быть не только употребление спиртных напитков и курение смесей, но также использование гаджетов перед сном. По словам Давыдова, синий свет от устройств снижает выработку мелатонина, отвечающего за качество сна.

Ранее заместитель председателя Комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев предложил перейти на летнее время в России. Депутат объяснил это тем, что в летний период на большей части регионов страны появляется лишний световой час, который можно было бы использовать для более полноценного отдыха людей. В комментарии для «360» он также опроверг негативное влияние этого изменения на биологические ритмы.

«На самом деле это миф. Потому что сбой биологических часов происходит практически у всего населения каждую неделю, когда мы уходим на выходные дни», — цитирует его телеканал.

Как пояснил врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин ФАН, люди живут «по солнцу», им легче просыпаться и работать днем, а вечером закономерно клонит в сон. При этом организм может подстроиться под динамические изменения природы.