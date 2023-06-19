Чем опасен избыток жидкости в жару

Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков пояснил, чем опасно чрезмерное употребление жидкости в жару.

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По словам врача, избыток жидкости так же нежелателен, как и ее недостаток.

Вода, поступающая в организм, всасывается в желудочно- кишечный тракт и попадает в кровь. Поэтому она разбавляет плазму — электролитный состав жидкой части крови. Таким образом, в плазме снижается количество электролитов. Жидкость поступает в клетки организма, провоцируя отеки и набухание.

Это может привести к возникновению слабости, головокружения, резкому снижению артериального давления, обморокам, передает aif.ru.