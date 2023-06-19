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Чем опасен избыток жидкости в жару

Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков пояснил, чем опасно чрезмерное употребление жидкости в жару.

Чем опасен избыток жидкости в жару
© Вечерняя Москва

По словам врача, избыток жидкости так же нежелателен, как и ее недостаток.

Вода, поступающая в организм, всасывается в желудочно- кишечный тракт и попадает в кровь. Поэтому она разбавляет плазму — электролитный состав жидкой части крови. Таким образом, в плазме снижается количество электролитов. Жидкость поступает в клетки организма, провоцируя отеки и набухание.

Это может привести к возникновению слабости, головокружения, резкому снижению артериального давления, обморокам, передает aif.ru.

В свою очередь ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Кустова добавила, что определенной нормы дневного потребления жидкости нет. Обычно следует ориентироваться на расчетное значение по 30 миллилитров на килограмм живого веса, то есть примерно 2-3 литра в сутки, передает ФАН.

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