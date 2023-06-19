Существует ли безопасная доза алкоголя

Вокруг употребления алкоголя традиционно ходит много домыслов – среди них есть наиболее устойчивые, нуждающиеся в комментариях специалиста. Развеять четыре популярных мифа помог судебно-медицинский эксперт Алексей Ломанов.

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Первое убеждение: существует безопасная доза алкоголя, не причиняющая организму вреда. Встречаются даже данные, о какой безопасной дозе алкоголя идёт речь: для взрослого мужчины, например, 30 граммов этилового спирта в день. Однако, 30 грамм этанола – это 100 мл водки. Получается, здоровый мужчина может выпивать бутылку водки в неделю. Если он будет это делать, говорит эксперт, через месяц он может превратиться в алкоголика. Нет ни одного научного исследования, подтверждающего существование безопасной дозы алкоголя – передаёт Минздрав Новосибирской области слова Алексей Ламанова.

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Второй миф касается качества и цены алкогольной продукции: есть мнение, что опасен только контрафактный алкоголь. На самом деле, вредным в алкоголе является этиловый спирт – и здесь не важно, вино какой стоимости пить. Этиловый спирт содержится везде, а этиловый спирт – это растворитель. Растворитель не может быть безвредным.

Третий миф: алкоголь опасен только для печени. На самом деле, алкоголь оказывает влияние на разные органы и системы. Есть целый перечень болезней, связанных с употреблением алкоголя, который называют «хроническая алкогольная болезнь». Сюда относится и цирроз печени, и повреждение поджелудочной железы, и алкогольная энцефалопатия (повреждение головного мозга), и алкогольный гастрит, и алкогольная кардиомиопатия (повреждение сердца).