Хирург рассказал, как исправить вальгусную деформацию стопы

Вальгусную деформацию стопы можно исправить только с помощью операции, уверяет пластический хирург Илья Алмазов. Он рассказал «Ленте.ру» о радикальном методе сделать ноги красивыми.

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Вальгусная деформация стопы может развиться из-за наследственной предрасположенности, однако болезнь может появиться и по другим причинам. Кроме того, она имеет и гендерную специфику: у женщин она встречается в 15 раз чаще, чем у мужчин.

Стельки и физиотерапия в сочетании с хорошей обувью помогут контролировать и облегчать симптомы, заявил пластический хирург. По его словам, существует множество операционных методик коррекции вальгусной деформации, однако нет метода, который позволил бы исправить все вальгусные деформации большого пальца стопы.