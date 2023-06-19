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Хирург рассказал, как исправить вальгусную деформацию стопы

Вальгусную деформацию стопы можно исправить только с помощью операции, уверяет пластический хирург Илья Алмазов. Он рассказал «Ленте.ру» о радикальном методе сделать ноги красивыми.

Хирург рассказал, как исправить вальгусную деформацию стопы
© Lenta.ru

Вальгусная деформация стопы может развиться из-за наследственной предрасположенности, однако болезнь может появиться и по другим причинам. Кроме того, она имеет и гендерную специфику: у женщин она встречается в 15 раз чаще, чем у мужчин.

Стельки и физиотерапия в сочетании с хорошей обувью помогут контролировать и облегчать симптомы, заявил пластический хирург. По его словам, существует множество операционных методик коррекции вальгусной деформации, однако нет метода, который позволил бы исправить все вальгусные деформации большого пальца стопы.

После операции по коррекции вальгусной деформации пациенту накладывают корригирующие повязки. В некоторых случаях пациенту накладывают гипс для фиксации стопы или назначают ношение послеоперационной обуви до полного костного заживления, резюмировал Алмазов.

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