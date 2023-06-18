Как алкоголь приводит к старению мозга и уменьшает его объем

Врач-невролог Самарской областной больницы им. Середавина Алексей Нилов рассказал, как алкоголь влияет на нервную систему и что происходит с мозгом при употреблении спиртного.

© Волга Ньюс

"Все знают такие последствия алкогольного опьянения, как заплетающийся язык, потеря памяти, проблемы с координацией, заторможенная реакция. Но гораздо больше активных процессов происходит внутри организма. Спиртное заставляет мозг работать медленнее: оно подавляет активность гамма-аминомасляной кислоты, которая регулирует нервную систему. Так появляются невнятная речь, шаткая походка, провалы в памяти и заторможенные рефлексы.

Видео дня

Алкоголь беспрепятственно разрушает верхний защитный слой эритроцитов. Это меняет их отрицательный заряд, который в обычных условиях предупреждал столкновение частиц. В результате кровяные клетки начинают слипаться. Для крупных сосудов подобные склейки (тромбы) не представляют опасности. Но это пагубно сказывается на состоянии головного мозга, поскольку в нем находится огромное количество микрокапилляров, питающих нервные клетки. Сгустки крови закупоривают сосуды. В результате нейроны не получают необходимого кислорода и нужных для его нормальной деятельности веществ, поэтому погибают. Состояние опьянения, возникающее на фоне приема алкоголя, частично объясняется именно гипоксией.

При употреблении алкоголя нейронные связи могут ослабнуть, а объем мозга — уменьшиться. Доказано, что от 100 мл водки разрушается примерно 8 тыс. мозговых клеток.

При постоянном поступлении спирта в организм ухудшаются когнитивные функции. Этанол негативно влияет на часть системы головного мозга, отвечающей за память: может развиться деменция, станет сложнее запоминать новую информацию, быстро реагировать и принимать решения.

Если у людей в возрасте около 50 лет среднее потребление алкоголя увеличивается с одной единицы (около 250 мл пива) в день до двух единиц (500 мл пива или бокал вина), в головном мозге происходят изменения, эквивалентные старению на два года. Три порции алкоголя в день в том же возрасте заставляют мозг стареть на три с половиной года.