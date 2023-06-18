Что будет с организмом, если ходить в сауну каждый день

Сауны стали популярным местом для отдыха и релаксации, особенно в холодное время года. Однако, многие люди задаются вопросом: каковы долгосрочные последствия посещения сауны каждый день для нашего организма?

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Сердечно-сосудистая система

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Исследования показывают, что регулярное посещение сауны может принести пользу для сердечно-сосудистой системы. В 2018 году опубликовано исследование, проведенное финскими учеными, которое продемонстрировало, что мужчины, регулярно посещающие сауну, имеют на 40% меньше вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и на 50% меньше вероятность смерти от сердечно-сосудистых причин, чем те, кто ходит в сауну реже.

Тем не менее, ежедневное посещение сауны может быть чрезмерным для некоторых людей, особенно для тех, кто страдает от гипертонии или ишемической болезни сердца. Врачи рекомендуют проконсультироваться с медицинским специалистом перед началом регулярного посещения сауны.

Иммунитет

Считается, что посещение сауны может укрепить иммунитет, благодаря увеличению температуры тела, что стимулирует производство белых кровяных клеток. Однако, исследования на эту тему неоднозначны. Некоторые исследования показали увеличение уровня иммуноглобулина A (IgA) после посещения сауны, в то время как другие не обнаружили значительных изменений в иммунной системе.

Детоксикация

Одним из основных преимуществ сауны считается детоксикация организма через потоотделение. Во время сеанса сауны температура тела повышается, что приводит к усиленному потоотделению и выведению токсинов из организма. Однако, исследования показывают, что количество выведенных токсинов во время сеанса сауны невелико и не является значительным фактором для общего здоровья.

Кожа

Посещение сауны может принести пользу для кожи, так как усиленное потоотделение и повышенная температура способствуют очищению пор и улучшению кровообращения. Однако, ежедневное посещение сауны может привести к пересушиванию кожи и раздражению, особенно если не соблюдать правила гигиены и ухода за кожей после сеанса.