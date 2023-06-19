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Раскрыт секрет любимого упражнения японских долгожителей

Журналисты портала «Доктор Питер» раскрыли секрет любимого упражнения японских долгожителей. Об этом сообщается на сайте издания.

Раскрыт секрет любимого упражнения японских долгожителей
© Lenta.ru

В материале рассказывается об упражнении radio taiso. Для его выполнения нужно поднять руки вверх, а затем опустить их через стороны вниз, скрестить, чуть приседая, и снова поднять вверх. Затем необходимо сделать руками круговые движения, а также выполнить махи поочередно вправо и влево.

Секрет заключается в том, что в повседневной жизни человек почти не двигает руками. Выполнение упражнения помогает обновить организм, укрепить мышцы живота, приподнять внутренние органы, а также улучшить осанку и состояние позвоночника. Выполнение упражнения занимает не больше трех-пяти минут.

3 апреля фитнес-тренер развеяла миф о пользе упражнения для плоского живота, разработанного японским доктором Тошики Фукуцудзи. Специалист заявила, что лежание с полотенцем под поясницей не поможет похудеть.

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